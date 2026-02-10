Slušaj vest

U neverovatnoj utakmici Denver Nagetsa pretrpeli su težak poraz od Klivlend Kavalirsa rezultatom 119:117 u dramatičnom meču koji je rešen u poslednjim sekundama.

Srpski centar Nikola Jokić bio je po običaju neverovatan, ostvarivši treći uzastopni tripl-dabl sa 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija, čime je stigao do impresivnog 183. tripl-dabla u NBA karijeri i prestigao legendarnog Oskara Robertsona.

Denver - Klivlend detalji sa meča Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Međutim, i pored ovog velikog učinka, Denver nije uspeo da slavi. Ključni trenutak desio se u poslednjoj sekundi - Džamal Marej je napravio faul nad Donovanom Mičelom, koji je pogodio oba slobodna bacanja i doneo pobedu Klivlendu.

Jokićev pokušaj trojkom za pobedu sa manje od sekunde na semaforu nije bio precizan.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

U timu Klivlenda, pored Mičela (32 poena), odlične partije imali su i Džejms Harden i Džeret Alen (po 22 poena), koji su značajno doprineli preokretu i konačnom trijumfu nad Nagetsima.

Inače, Denver je do ovog meča kontrolisao rezultat u većem delu utakmice i imao dvocifrenu prednost, ali je serijom poena Klivlend uspeo da preokrene situaciju u samoj završnici.

Denver sada na trećem mestu Zapada ima skor 34-20, ovo im je četvrti poraz u pet utakmica, dok je Klivlend na četvrtoj poziciji Istoka sa 33-21.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets