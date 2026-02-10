Slušaj vest

Na meču NBA lige između Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa izbila je tuča koja je prekinula igru i šokirala gledaoce.

Sve je počelo kada je Dželen Duren (Pistons) nakon oštrog faula udario Musu Diabatea (Hornets). Odmah je nastao metež, a u sukob su se uključili i Majls Bridžis (Hornets) i Azaija Stjuart (Pistons).

Pogledajte kako je to izgledalo:

Detorit Šarlot tuča na NBA meču Foto: David Jensen / Getty images / Profimedia

Sudije nisu oklevale - četiri igrača su izbačena sa terena, a kasnije je zbog burne rasprave izbačen i trener Hornetsa Čarls Li. Na teren je nakratko morala da reaguje i policija kako bi smirila situaciju.

Što se tamog rezutata tiče, Pistonsi su slavili 110:104, ali ova tuča bacila je u drugi plan samu utakmicu i igru.

