NEZAPAMĆENO! Brutalna tuča u NBA ligi, publika u šoku gledala jezive scene na parketu! Uletela i policija
Na meču NBA lige između Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa izbila je tuča koja je prekinula igru i šokirala gledaoce.
Sve je počelo kada je Dželen Duren (Pistons) nakon oštrog faula udario Musu Diabatea (Hornets). Odmah je nastao metež, a u sukob su se uključili i Majls Bridžis (Hornets) i Azaija Stjuart (Pistons).
Pogledajte kako je to izgledalo:
Detorit Šarlot tuča na NBA meču Foto: David Jensen / Getty images / Profimedia
Sudije nisu oklevale - četiri igrača su izbačena sa terena, a kasnije je zbog burne rasprave izbačen i trener Hornetsa Čarls Li. Na teren je nakratko morala da reaguje i policija kako bi smirila situaciju.
Što se tamog rezutata tiče, Pistonsi su slavili 110:104, ali ova tuča bacila je u drugi plan samu utakmicu i igru.
