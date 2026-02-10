Slušaj vest

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović otvoreno je govorio o tome kako se s vremenom promenio njegov odnos s Vasilijem Micićem i kako je došlo do prekida saradnje posle više od jedne decenije.

Ražnatović je priznao da su Micićeve javne kritike bile neprijatne i da su negativno uticale na njihov odnos, ali je istakao i da mu je dugo godina zajedničkog rada mnogo značila.

- Pričao je prilično negativno. Nisam doživeo u javnim nastupima, možda između sebe "Zalizani ovo, Zalizani ono". U javnom nastupu na ovaj način ne. Delikatna je situacija, izrečeno je puno toga što nije tačno. Imam dve opcije, jedna je da pustim, a druga je da uđem u polemiku sa igračima. Već 30 godina imam filozofiju, mi smo tu zbog igrača i uvek su u pravu. Ako on to oseća i on to misli, ja sam pogrešio. Ako na sve to dodamo da sam jako mnogo uticao na razvoj i kao košarkaša i kao ličnost. Bili smo 12 godina zajedno, kad je došao sa 16 kod mene, onda je zabrinjavajuće za mene. Sigurno je da sam neke stvari pogrešno uradio - rekao je Miško u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Miško Ražnatović Foto: Starsport©, Dado Đilas

Objasnio je i kako je saradnja formalno završena: nakon što je Micić poručio da želi da nastavi karijeru bez njegovog zastupanja, oni su se dogovorili da to reše profesionalno i na pristojan način, uz razmenu poruka i uz međusobno poštovanje pri rastanku.

- Prvi put kad sam ga video imao je 15-16 godina, talentovani klinac. To je ulazna slika, a izlazna slika je da je MVP i odlazi u NBA. To je ogroman njegov uspeh, ali i moj uspeh imajući u vidu da je stasao u klubu gde sam ja glavni. Šta god da se kaže i šta god da ide u javnost, meni lično ne uspeva da prekrije tu sliku zadovoljstva zbog tog njegovog i mog uspeha. S druge strane, čovek u kasnim fazama života nauči nešto. Ovo nije matematika, za 30 godina i 1.000 igrača, najviše sam se posvetio njemu. A dobio sam... Ako kažem najneprijatniji komentar od igrača, dobio sam od njega - zaključio je Miško Ražnatović.

