Pomenuti grčki portal je održao gala veče na kojem su dodeljene nagrade ljudima iz sporta koji su imali važnu ulogu u Grčkoj.

Jedan od njih svakako jeste Željko Obradović. On se pojavio na javnom skupu prvi put nakon odlaska iz Partizana.

"Pozvali su me i došao sam u Atinu, ali ovde imam kuću, pa je to sjajna prilika da nastavim da budem ovde", poručio je Obradović u programu uživo.

Upitan je legendarni trener da li oseća ljubav navijača.

"Verujem da je u životu važnije imati poštovanje ljudi. Ja imam mnogo poštovanja. Ljubavi, takođe. Nikada ne možete da tražite tako nešto jer imate bliske prijatelje i porodicu i oni vam poklanjaju mnogo ljubavi. Želim da se zahvalim svakome ko oseća nešto posebno u vezi sa mnom".

Upravo su navijači bili glasači i oni su odlučili da Obradović dobije nagradu.

"Svaka nagrada je posebna. Ovo je nagrada posle koje se zapitete 'Zašto se ovo dogodilo?'. Trebalo bi da se setite početka trenerske karijere i kako je bio težak... Hvala svim ljudima koji su radili sa mnom, naročito svim mojim igračima. A njih je bilo jako mnogo za 34 godine".

Plaketu Željku Obradoviću je uručio Kostas Slukas, kapiten Panatinaikosa.

"Pre svega, zahvalan sam zbog ove nagrade i velika mi je čast što sam ovde. Znate, u životu trenera i igrača, svi vole da broje nagrade, trofeje i takve stvari. Naravno, to je važno, ali mislim da je ono što ja ostavljam za sobom nešto što me čini veoma ponosnim. Iza sebe imam 150 igrača koje sam nekada vodio, a koji su sada treneri. Trenutno, od 20 trenera koji rade u Evroligi, sedmorica su igrali za mene. Jako sam srećan zbog toga. Ovde su neki ljudi koji su mi pomogli da budem na mestu na kojem sam sada. Dvojica sede za istim stolom za kojim sam ja. Gospodine Dijamantidis i gospodine Alvertis, mnogo vam hvala na onome što ste uradili za mene. Jedan od njih je naravno i Kostas (Slukas). Želja trenera je da ima trenera na parketu, a Kostas je bio trener na parketu i dalje radi isti posao", rekao je trofejni stručnjak.

