Miško Ražnatović je izneo veliki broj zanimljivih detalja iz karijere agenta prilikom gostovanja u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

On se osvrnuo se i na epizodu iz karijere Matijasa Lesora, koga je zastupao u jednoj fazi karijere. Tom prilikom je otkrio da je Lesor prvobitno razmatrao drugačiji izbor kada je odlučivao između dva beogradska kluba.

- Matijas Lesor je bio moj igrač i imao ponude od Zvezde i Partizana. Partizan igra Evrokup i više novca, Zvezda igra Evroligu i nudi manje novca. Kaže on razmisliću i javlja se i kaže, hoću u Partizan. Nema mi logike, javim Saviću, stigne ugovor i ja ga pošaljem Lesoru. Ne javlja se ceo dan. Napokon ga ja dobijem, "sinoć kad smo pričali ja sam rekao Partizan, ali mislio sam na Zvezdu, bio sam u svađi sa mamom" - počeo je priču Miško.

Usledili su detalji:

- Ja mu kažem, znaš šta Matijas ako ja tebe sad potpišem u Zvezdu, direktno sam neprijatelj i ljudi će smatrati da sam uzeo ovaj ugovor da bih dobio bolje uslove. Matijas, ja tebe moram da otpustim. Ja te ne zastupam više. Mogu da vam se zakunem u bilo šta. Nisam želeo da prolazim kroz tu situaciju, našao je drugog agenta i otišao je na tri meseca u Makabi. Posle toga se našao na tržištu i došao je u Partizan, zavoleo je to i to je to. To je fantastičan tip. Zastupao sam ga, on me zove kako si me potpisao ovde, ovaj grad, ovu katastrofu, a on u Bajernu.

Objasnio je Ražnatović detalje, uz dodatak da je Lesor izuzetno cenio trenera Željka Obradovića.

- On je hteo u Zvezdu zbog Evrolige. Doživeo je odnos sa trenerom koji je promenio nejgovu karijeru, pravi tu hemiju sa navijačima i naravno da nakon tri meseca u Partizan ne bi pomislio na Crvenu zvezdu. Ne vidim ništa loše u tome, niti vidim da se kalja lik Matijasa Lesora. On nije igrao za Partizan, ali je igrao za Zvezdu. Očigledno je da je napravio pravi izbor i da je karijera krenula posle toga - zaključio je Ražnatović.