Srpski košarkaš je u porazu rezultatom 119:117 postigao 22 poena, uz 14 skokova i 11 asistencija.

U poslednjem minutu, pri rezultatu 117:114 za Nagetse Nikola Jokić je izgubio loptu, nakon toga je Harden pogodio trojku za izjednačenje, a Donovan Mičel je sa linije slobonih bacanja doneo pobedu Klivlendu u poslednjoj sekundi.

Jokić je upitan da li je pokušao da proigra nekog saigrača kod pomenute greške.

"Ne, samo sam izgubio loptu na taj način, probao sam da postignem poene, ali sam izgubio loptu. Nije bio pas. Znao sam da je ostalo nekoliko sekundi", rekao je Jokić, a potom odgovorio na pitanje da li smatra da je bio fauliran u toj situaciji:

"Ne znam, verovatno nije bio faul, čim nije dosuđen".

Imao je ukupno šest izgubljenih lopti.

"Mislim da sam imao tri loša pasa, poslednji naravno. Nismo... Imao sam otvorene šuteve, možda sam zato malo kasnio, jer sam ih imao najviše. Nisam anticipirao da će biti sam".

Ima Denver određene probleme u odbrani.

"Samo zbog nekih dobrih mečeva i četvrtina pokazali smo da možemo, ali imali smo i neke loše kao i svi. Promena postave i mnogo povređenih igrača sigurno nisu pomogli, ali mislim da su oni koji su igrali kada su svi bili povređeni zaista bili dobri. Imali su dobre utakmice, držali su ekipe ispod 100 poena ili oko 100, mislim da su tada bili dobro odbrambeni. Sada kada su se neki vratili, potrebno je pronaći ritam".

Poručio je da su Nagetsi imali teži period.

"Igrali smo protiv top tri tima u NBA, verovatno u dve bili blizu, danas smo igrali protiv tima koji se promenio, imaju mnogo dobrih igrača i šutera. Nismo srećni porazima, naravno, ali možemo da gradimo na ovome", rekao je Jokić.

