Dvejn Vašington je bio ubedljivo najbolji igrač crno-belih u 18. kolu ABA lige.

Partizan je pobedio Dubai rezultatom 86:76, a Vašington je za 20 i po minuta u igri postigao 33 poena i imao indeks korisnosti 30.

Amerikanac je propustio sedam utakmica zbog povrede, a kako kaže, uželeo se igre.

"Mnogo. Košarka mi je prva ljubav, tako da sam zahvalan što sam zdrav i što sam mogao da pomognem momcima da dođu do pobede. Dobro se osećam, bolje svakim danom i više nema brige. Imao sam problema sa leđima, ali sad je sve kako treba", rekao je Vašington posle utakmice.

1/9 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je Vašington i šta Đoan Penjaroja traži od njega.

"Samo energiju i trud. Da defanzvinom budem u dobrim pozicijama, da budem uvek spreman. Mogu da budem dobar defanzivac, tako da je sve stvar truda i detalja", dodao je Amerikanac.

Osvrnuo i na ABA ligu i meč protiv Dubaija.

"Jedina motivacija je bila da dobijemo sa 13 razlike kako bi bili prvi na tabeli, ali pored toga, dobra su ekipa. Trudimo se da napredujemo svakom utakmicom, želimo da budemo najbolji za predstojeće mečeve. Imali smo šansu da dobijemo i sa potrebnom razlikom, pa smo ih pustili da se vrate, postignu neke lake poene... Na kraju smo uspešno priveli utakmicu kraju i zbog toga mi je drago. Malo je i konfuzno sve to sa brojkama, tabelama...", zaključio je Dvejn Vašington.

