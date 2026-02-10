Slušaj vest

FMP je u Podgorici pobedio Studentski centar rezultatom 73:72.

Barna je na toj utakmici postigao 30 poena uz po četiri skoka i asistencije. Bilo je to dovoljno za indeks korisnosti 33.

Krilni košarkaš ove sezone igra odlično i u ABA ligi beleži prosek od 20,8 poena, 3,9 skokova, 3,4 asistencije i indeks korisnosti 20,3 po utakmici.

FMP je takmičenje u grupi A završio na petom mestu sa učinkom 6-10 i igraće u plej-autu.

Ne propustiteKošarka"MALO JE I KONFUZNO..." Vašington posle sedam utakmica pauze postigao 33 poena za 20 minuta: Sad je sve kako treba!
Dvejn Vašington
KošarkaUMESTO DA BUDE HEROJ, JOKIĆ POSTAO DENVEROV TRAGIČAR! Srbin u poslednjem minutu uradio nešto što ne viđamo često: Hteo sam poene, ali...
Nikola Jokić
KošarkaKAKVO OTKRIĆE: Matijas Lesor hteo pre da dođe u Zvezdu, nego u Partizan! I to za manje novca...
sport-mathiac-lesor-u-partizsanu-foto-starsport.jpg
Košarka"POSLE OVOGA SE ZAPITATE ZAŠTO SE DOGODILO!" Željko Obradović prvi put u javnosti nakon odlaska iz Partizana: U životu trenera...
Željko Obradović

Bonus video:

Aleksa Avramović emotivan video Partizana u Areni i poklon Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić