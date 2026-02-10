Košarkaš FMP-a Filip Barna je MVP 18. kola ABA lige.
BRAVO
FILIP BARNA MVP U ABA LIGI! Sjajni Srbin dominirao u 18. kolu
Slušaj vest
FMP je u Podgorici pobedio Studentski centar rezultatom 73:72.
Barna je na toj utakmici postigao 30 poena uz po četiri skoka i asistencije. Bilo je to dovoljno za indeks korisnosti 33.
Krilni košarkaš ove sezone igra odlično i u ABA ligi beleži prosek od 20,8 poena, 3,9 skokova, 3,4 asistencije i indeks korisnosti 20,3 po utakmici.
FMP je takmičenje u grupi A završio na petom mestu sa učinkom 6-10 i igraće u plej-autu.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši