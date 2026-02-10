Slušaj vest

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović razrešio je dilemu, za koga navija.

Ražnatović se minulih godina i decenija, često nalazio na udaru navijača Crvene zvezde i Partizana, koji su iznosili "pouzdane" informacije kako favorizuje onaj drugi klub i dovodi im bolje igrače.

1/7 Vidi galeriju Miško Ražnatović Foto: Starsport©, Dado Đilas

Poznato je da Ražnatović u košarci navija za Megu, u kojoj igraju mnogi njegovi igrači, a sada je otkrio za koga navija od detinjstva.

Gostujući u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" na TV Una, na direktno pitanje je odgovorio.

"Suština je da je uvek postojala dobra namera, kako prema Partizanu, tako i prema Zvezdi. Ja zaista nikada nisam navijao ni za jedan od ta dva tima. Moj deda je bio predratni student i navijao je za BASK, a meni je usadio ljubav prema OFK Beogradu u fudbalu. Govorimo o detinjstvu.

Nije bilo situacije, na primer, da sam navijao za Zvezdu pa da bih ih sada favorizovao, što ne bih činio ni da jesam. Jednostavno, tokom ovih 30 godina uvek je postojala dobra namera prema oba kluba i uvek im se pomagalo. Naravno, ne možete pomoći nekome ko tu pomoć ne želi", rekao je Miško Ražnatović.