Najefikasniji u timu Dušana Alimpijevića bio je Braun duo - Entoni i Vitorio su ubacili po 15 poena, dok Konor Morgan dodao 14. Bilo je ukupno sedam dvocifrenih u pobedničkim redovima, među kojima se istakao i Ismael Kamagate dabl-dablom od 10 poena i 10 skokova.