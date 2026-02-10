Slušaj vest

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović bio je gost u emisiji kod "Popa i Milana" i tom prilikom govorio o raznim temama.

On se dotakao i "čuvenog" tvita kada je prozvao tada još uvek aktuelnog trenera Partizana, Željka Obradovića:

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

- Dolazi taj momenat gde Partizanu baš nije išlo i ja sam napravio, moram da priznam, priličnu nesmotrenost. Bez ikakve zle namere, bez ikakve ideje da napadam Željka. Jednostavno, kao što svi znaju, moji ‘tvitovi’ su veoma šaljivi. Objavio sam tvit u kojem sam poredio nešto od pre 20 godina. Uopšte nisam očekivao da će to izazvati veliku pažnju javnosti. Moram da kažem u svoju odbranu da mi je kasnio let iz Dubaija i da sam tri sata bio na aerodromu, ne znajući šta ću od sebe. Bio sam malo aktivniji na tviteru i to je definitivno najveća glupost koju sam napravio.

- Iskreno, nisam očekivao da će se neko baviti time, da će uopšte primetiti. Preko milion ljudi je videlo taj tvit. Dobio sam stotine poruka. Sa Željkom nisam govorio o tome, koliko znam, on to ne čita, kao što je više puta i rekao. Žao mi je što sam to uradio jer sam iznervirao veliki broj ljudi, a za tim nije bilo nikakve potrebe. To je bio trenutak neuspešnog pokušaja da se bude duhovit - poručio je Ražnatović

132132132132.jpg
željko obradović miško ražnatović
2026-02-07 00_07_09-juttaleerdam_3798962760869298006's2026-2-7-0.5.687 story.jpg.jpg
Islam Mahačaev, Darko Glišić

