Bivši as Partizana, Džejms Naneli, prikazao je spektakularnu partiju u FIBA Ligi šampiona.

Ekipa AEK-a savladala je na gostovanju ekipu Kardice 90:62 u okviru četvrtog kola Grupe J Top 16 faze takmičenja, a apsolutni junak pobede bio je iskusni Džejms Naneli.

Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea i Partizana za 25 minuta igre zabeležio je čak 32 poena uz sjajne procente šuta.

Šutirao je 10/13 iz igre, 5/6 za dva poena i 5/7 za tri, imao je i sedam skokva i četiri asistencije, a njegov indeks korisnosti bio je 37.

AEK, koji sa klupe predvodi iskusni srpski trener Dušan Šakota, upisao je tako četvrti uzastopni trijumf u ovom takmičenju i lider je na tabeli sa skorom 4-0. Na drugom mestu je berlinska Alba, Tofaš je treći, a na začelju je upravo Kardica.