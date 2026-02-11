Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa deklasirali u prethodne noći desetkovane Los Anđeles Lejkerse 138:108, a centralna figura meča bio je mladi francuski košarkaš Viktor Vembanjama.

Čudesni Francuz odigrao je meč za anale. Ubacio je 25 poena u prvoj četvrtini i čak 37 za poluvreme, a meč je na kraju završio sa 40 poena i 12 skokova. Ovaj impresivan učinak ostvario je za svega 26 minuta igre!

Vembi je tako ispisao nove stranice istorije Sparsa, ali i čitave NBA lige.

Postigao je najveći broj poena u jednoj četvrtini u istoriji San Antonija, ali i najveći broj poena za poluvreme.

Takođe, postao je i prvi igrač u NBA koji je za 26 i manje minuta uspeo da zabeleži 40+ poena i 12+ skokova.

Naravno, treba istaći da su Lejkersi na ovom meču praktično igrali bez kompletne startne petorke (Luka Dončić, Lebron Džejms, Deandre Ejton, Ostin Rivs, Markus Smart), pa je gostima posao bio značajno olakšan.

Pored Vembanjame, kod Sparsa su se istakli Brajant sa 16, Harper sa 15 i Barns sa 11 poena.

Najefikasniji kod Lejkersa bili su Kenard i Timi sa po 14 poena.