Oklahoma Blu, razvojna ekipa Tandera, savladala je Skajforse rezultatom 127:118, a junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Topić.

Momak koji je nedavno pobedio opaku bolest oduševio je ljubitelje košarke nastupom u svojoj drugoj povratničkoj utakmici.

Ušao je sa klupe i izdominirao - ubacio je 22 poena, zabeležio dva skoka, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Imao je i odlične procente šuta - 3/5 za dva i 4/7 za tri poena.

Bio je najbolji strelac pobedničkog tima i na kraju je zasluženo proglašen za igrača utakmice.

Podsetimo, Nikoli je u oktobru dijagnostifikovan rak testisa. On je odmah operisan, prošao je hemoterapiju, pobedio opaku bolset i vratio se na košarkaški teren već u decembru. Vredno je trenirao i pripremao se za izazove koji ga očekuju.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pre par dana priključio se razvojnom timu šampiona i u prvim mečevima ostavio sjajan utisak.

Podsetimo, iako je ovo zvanično njegova druga sezona u dresu Tandera, Nikola još uvek nije debitovao u NBA ligi. Prvu sezonu je propustio zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge saznao je da boluje od raka testisa.

Srećom, lečenje je uspešno završeno i Nikola se vratio u trenažni proces, pa se nadamo da ćemo do kraja sezone gledati njegov debi na velikoj sceni.

