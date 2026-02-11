Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa poraženi su na gostovanju od ekipe Hjustona rezultatom 102:95, a reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

Bio je to drugi uzastopni meč koji je Bogdan odlukom trenera presedeo na klupi.

1/6 Vidi galeriju Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hjuston je do trijumfa predvodio iskusni Kevin Durent sa 26 postignutih poena, a pratio ga je Turčin Alperen Šengun sa 22 poena.

U redovima Klipersa ponovo je najefikasniji bio Kavaj Lenard sa 24 poena, osam skokova i tri asistencije.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: