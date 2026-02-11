Drugi uzastopni meč presedeo na klupi.
NBA
BOGDAN BOGDANOVIĆ U NEMILOSTI TRENERA! Težak period za Srbina - ponovo nije ulazio u igru! Klipersi pali u Teksasu!
Košarkaši Los Anđeles Klipersa poraženi su na gostovanju od ekipe Hjustona rezultatom 102:95, a reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.
Bio je to drugi uzastopni meč koji je Bogdan odlukom trenera presedeo na klupi.
Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Hjuston je do trijumfa predvodio iskusni Kevin Durent sa 26 postignutih poena, a pratio ga je Turčin Alperen Šengun sa 22 poena.
U redovima Klipersa ponovo je najefikasniji bio Kavaj Lenard sa 24 poena, osam skokova i tri asistencije.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
