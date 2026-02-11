Slušaj vest

Sprema se detonacija u evropskoj košarci i zemljotres zbog kog će čitava planeta da se zatrese.

Prema poslednjim informacijama, Luka Dončić biće jedan od investitora kluba iz Rima koji je u planu da uđe u projekat NBA Evropa.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Naime, Dončić će uz legende kao što su Dirk Novicki i Rimantas Kaukenas, a koje je okupio bivši menadžer Dalasa Doni Nelson i njegova investiciona grupa, biti zaduženi za dovođenje Vanoli Kremone u NBA Evropu. Dogovor o kupovini licence za Seriju A već je postignut i očekuje se da se Rim vrati u trku za evropsku scenu.

Čuvena italijanska "Gazeta" istakla je i kako će se utakmice igrati u PalaEur areni, sve dok se ne završe radovi na krovu dvorane Foro Italiko koja ima kapacitet od 13.500 mesta.

Očekuje se da licence za NBA Evropu budu vrlo skupe, između 500 miliona ili jedne milijarde dolara, ali to bi pomenuti investicioni fond i NBA zvezde mogli da regulišu jer vide profit u svemu.

Da li će se ovaj projekat i ostvariti, ostaje da se vidi.

