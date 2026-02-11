Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, obezbedili su plasman u četvrtfinale Evrokupa, pošto su u Atini ubedljivo savladali ekipu Panioniosa rezulatatom 114:74.

Nažalost, utakmica je ostala u senci skandaloznog ponašanja pristalica grčkog tima.

Tokom meča na tribinama je razvijen ogroman transparent na kom je pisalo:

"Tim kopiladi, fašistički navijači, Bešiktaš policijski incest", ali to nažalost nije bilo sve.

Pojavio se i snimak na kom jedan navijač uzima dres Bešiktaša i gestikulira brisanje zadnjice.

Nakon sramnih ispada turski klub izdao je oštro saopštenje.

"Najoštrije osuđujemo odvratan i provokativan transparent usmeren protiv našeg kluba, naših navijača, turske policije i naših nacionalnih i duhovnih vrednosti, koji je istaknut tokom gostujuće utakmice našeg muškog košarkaškog tima protiv grčkog predstavnika Panioniosa iz Atine u Evrokupu.

Ovaj ružni napad nije samo protiv Bešiktaša, već predstavlja otvoreni čin mržnje usmeren protiv časti, istorije i svetih vrednosti turske nacije. Nijedna sportska organizacija, nijedna platforma ne može legitimisati neprijateljstvo, rasizam ili uvrede naših nacionalnih vrednosti.

Nikada nećemo prihvatiti ovo nemoralno i sramno ponašanje koje narušava ujedinjujući duh sporta. Kao Bešiktaš, odlučno smo pokrenuli sve pravne i administrativne postupke kako bi odgovorni za ovu provokaciju bili najstrože kažnjeni i kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih skandala" navodi se u saopštenju Bešiktaša.