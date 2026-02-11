Slušaj vest

U finišu prethodne sezone najbolji igrač Bostona Džejson Tejtum pokidao je Ahilovu tetivu, operisan je sredinom maja, a već uveliko sa stručnim štabom Seltiksa.

Džejson Tejtum

Iako se očekivalo da će propustiti celu sezonu, postoje naznake da bi uskoro ponovo mogli da ga gledamo na parketu.

Naime, Tejtum je poslat u razvojni tim Seltiksa, koji nastupa u Dži ligi, gde će nastaviti proces rehabilitacije.

Generalni menadžer Seltiksa Bred Stivens rekao je u petak da Tejtuma i dalje čeka još puno posla, ali da je ispunio mnogo "malih ciljeva" kako bi se u nekom momentu vratio. Stivens je istakao da Seltiksi žele da se Tejtum vrati tek kada bude potpuno spreman.

"Najbolje vreme da se Džejson Tejtum vrati je kada bude 110 odsto zdrav, kada ima potpuno odobrenje svih koji su važni za tu odluku, kada ima potpuni mir u glavi i kada je spreman da se vrati. To je to. To je cilj i toga ćemo se držati", rekao je Stivens.