Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića plasirali su se u četvrtfinale Evrokupa, pošto su u Atini ubedljivo savladali ekipu Panioniosa rezulatatom 114:74.

Tokom utakmice, preko čitave tribine razvijen je ogroman transparent sa jezivom porukom koja nije mogla da prođe nezapaženo:

"Tim kopiladi, fašistički navijači, Bešiktaš policijski incest", stalao je na transparentu.

Potom se na društvenim mrežama pojavio i skandalozan snimak na kom se vidi jedan navijač kako uzima dres Bešiktaša i provokativno gestikulira brisanje zadnjice.

Tim povodom oglasio se i Bešiktaš saopštenjem:

"Najoštrije osuđujemo odvratan i provokativan transparent usmeren protiv našeg kluba, naših navijača, turske policije i naših nacionalnih i duhovnih vrednosti, koji je istaknut tokom gostujuće utakmice našeg muškog košarkaškog tima protiv grčkog predstavnika Panioniosa iz Atine u Evrokupu.

Ovaj ružni napad nije samo protiv Bešiktaša, već predstavlja otvoreni čin mržnje usmeren protiv časti, istorije i svetih vrednosti turske nacije. Nijedna sportska organizacija, nijedna platforma ne može legitimisati neprijateljstvo, rasizam ili uvrede naših nacionalnih vrednosti.

Nikada nećemo prihvatiti ovo nemoralno i sramno ponašanje koje narušava ujedinjujući duh sporta. Kao Bešiktaš, odlučno smo pokrenuli sve pravne i administrativne postupke kako bi odgovorni za ovu provokaciju bili najstrože kažnjeni i kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih skandala" stoji u saopštenju Bešiktaša.