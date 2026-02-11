Slušaj vest

Nikola Jokić još jednom je pokazao veličinu, ne samo kao košarkaš, već i kao čovek.

Srpski as obradovao je mališane koji su stigli u “Bol Arenu” na tradicionalnu kliniku Specijalne olimpijade i pretvorio dvoranu u Koloradu u mesto ispunjeno osmesima i pozitivnom energijom.

U utorak je hala odzvanjala smehom i grajom, dok su Jokić i njegovi saigrači ugostili oko 100 sportista Specijalne olimpijade iz svih krajeva Kolorada. Umesto borbe pod obručima, na programu su bili zagrljaji, saveti i prvi košarkaški koraci.

Jokić je viđen u potpuno opuštenom izdanju, strpljivo demonstrirajući osnove igre i bodreći decu koja će ovaj susret sa srpskim asom pamtiti zauvek.

Podsetimo, Denver Nagetsi imaju posebno mesto u svetu Specijalne olimpijade, bili su prvi NBA klub koji je još pre više od tri decenije uspostavio zvanično partnerstvo sa ovom organizacijom, tradiciju koju i danas s ponosom neguju.