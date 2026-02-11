JOKIĆ ODUŠEVIO DECU NA SPECIJALNOJ OLIMPIJADI! NJEGOV GEST JE DIRNUO CELU PLANETU! Srbin pokazao koliko srce ima, pogledajte kako se igrao sa mališanima! VIDEO
Nikola Jokić još jednom je pokazao veličinu, ne samo kao košarkaš, već i kao čovek.
Srpski as obradovao je mališane koji su stigli u “Bol Arenu” na tradicionalnu kliniku Specijalne olimpijade i pretvorio dvoranu u Koloradu u mesto ispunjeno osmesima i pozitivnom energijom.
U utorak je hala odzvanjala smehom i grajom, dok su Jokić i njegovi saigrači ugostili oko 100 sportista Specijalne olimpijade iz svih krajeva Kolorada. Umesto borbe pod obručima, na programu su bili zagrljaji, saveti i prvi košarkaški koraci.
Jokić je viđen u potpuno opuštenom izdanju, strpljivo demonstrirajući osnove igre i bodreći decu koja će ovaj susret sa srpskim asom pamtiti zauvek.
Podsetimo, Denver Nagetsi imaju posebno mesto u svetu Specijalne olimpijade, bili su prvi NBA klub koji je još pre više od tri decenije uspostavio zvanično partnerstvo sa ovom organizacijom, tradiciju koju i danas s ponosom neguju.