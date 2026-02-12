Slušaj vest

Bio je otpisan na startu sezone, sticajem okolnosti vratio se u ekipu i iskoristio svoju šansu.

Borbeni plejmejker Crvene zvezde, Jago dos Santos, uspeo je da se izbori za mesto u timu, iako je bio na izlaznim vratima. Zvezda je na startu sezone imala velikih problema sa povređenim igračima, pa je odlučila da vrati Jaga, a Brazilac je pokazao da zaslužuje Zvezdin dres.

Sada je prvi put otvoreno govorio o tome kako se osećao kada mu je prošlog leta klub saopštio da više ne računa na njega.

"To što se desilo me je mnogo zabolelo. Međutim, iz dana u dan se trudim da uživam, budem bolji i igram košarku na najbolji mogući način. Želim da uživam, jer ovde imam sve i mogu da napredujem. Ono što se desilo je nešto što se dešavalo i drugima, nisam ja jedini. Oni su nastavili da igraju, ja ću pokušati isto", rekao je Jago.