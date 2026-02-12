Slušaj vest

Nastavlja se dominacija Nikole Jokića.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći u svojoj "Bol Areni" ekipu Memfisa sa 122:116, a čudesni Somborac meč je završio sa tripl-dabl učinkom - svojim 184. u karijeri.

Nikola je predvodio Nagetse do pobede sa učinkom od 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija za 34 minuta igre.

Ono što je posebno impresivno jeste podatak da je Jokić do jubilarnog 20. tripl-dabla u sezoni stigao pre početka poslednje deonice i to mu je pošlo za rukom 80. put u karijeri. Naime, na pet sekundi pre isteka treće četvrtine Nikola je već imao 19 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Utisak je malo pokvario veliki broj izgubljenih lopti - imao ih je čak devet na ovom meču Somborac, što se ne dešava često kada je on u pitanju.

Imao je Nikola i lepu podršku saigrača na ovom meču. Džamal Marej je ubacio 23 poena, Tim Hardvej Džunior 21, a Kristijan Braun 14.

U protivničkoj ekipi istakao se Dži-Dži Džekson sa 21 poenom, dok je Trej Džerom dodao 19.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Denver je ternutno treći na Zapadu sa skorom 35-20, dok Memfis sa 20 pobeda i 33 poraza zauzima 11. poziciju.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ ODUŠEVIO DECU NA SPECIJALNOJ OLIMPIJADI! NJEGOV GEST JE DIRNUO CELU PLANETU! Srbin pokazao koliko srce ima, pogledajte kako se igrao sa mališanima! VIDEO
Screenshot 2026-02-11 103341.jpg
KošarkaUMESTO DA BUDE HEROJ, JOKIĆ POSTAO DENVEROV TRAGIČAR! Srbin u poslednjem minutu uradio nešto što ne viđamo često: Hteo sam poene, ali...
Nikola Jokić
KošarkaAKO STE PRESPAVALI ISTORIJSKI SPEKTAKL JOKIĆA - OVO MORATE POGLEDATI! Zavalite se i uživajte u magiji srpskog Džokera! Tripl-dabl za pamćenje! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"IMA DA LAŽEM - BAŠ DOBRO" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets