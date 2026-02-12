Slušaj vest

Nastavlja se dominacija Nikole Jokića.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći u svojoj "Bol Areni" ekipu Memfisa sa 122:116, a čudesni Somborac meč je završio sa tripl-dabl učinkom - svojim 184. u karijeri.

Nikola je predvodio Nagetse do pobede sa učinkom od 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija za 34 minuta igre.

Ono što je posebno impresivno jeste podatak da je Jokić do jubilarnog 20. tripl-dabla u sezoni stigao pre početka poslednje deonice i to mu je pošlo za rukom 80. put u karijeri. Naime, na pet sekundi pre isteka treće četvrtine Nikola je već imao 19 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Utisak je malo pokvario veliki broj izgubljenih lopti - imao ih je čak devet na ovom meču Somborac, što se ne dešava često kada je on u pitanju.

Imao je Nikola i lepu podršku saigrača na ovom meču. Džamal Marej je ubacio 23 poena, Tim Hardvej Džunior 21, a Kristijan Braun 14.

U protivničkoj ekipi istakao se Dži-Dži Džekson sa 21 poenom, dok je Trej Džerom dodao 19.

Denver je ternutno treći na Zapadu sa skorom 35-20, dok Memfis sa 20 pobeda i 33 poraza zauzima 11. poziciju.