Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Memfis rezultatom 122:116.

Imali su Nagetsi kontrolu tokom čitavog meča, na startu poslednje deonice ogromnih +15 (103:88), a onda su dozvolili rivalu da se vrati i uvede utakmicu u neizvesnu završnicu. Srećom, izbegnut je scenario sa utakmice protiv Kavsa.

Iskoristili su gosti odsustvo Nikole Jokić, napravili seriju 12:0 i sredinom poslednje deonice prišli na -3, pa je trener Adelman bio prinuđen da vrati Somborca u igru.

Jokić u dresu Nagetsa

Na nešto više od minut do kraja Nikola je izgubio loptu, Pipen je u kontri postigao lagane poene i Memfis je prišao na poen zaostatka 116:115, ali usledio je ekpresan odgovor Srbina. Postigao je važne poene na 57 sekundi pre kraja, da bi nakon toga Džamal Marej sa linije za slobodna bacanja završio posao na ovom meču.

Iako je utakmicu završio sa 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija Nikola sigurno nije bio zadovoljan svojim izdanjem na ovom meču, pošto je imao čak devet izgubljenih lopti.