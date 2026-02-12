Slušaj vest

Trener Denvera Dejvid Adelman izneo je svoje utiske nakon trijumfa nad Memfisom.

Pred Ol-star pauzu Denver je pred svojim navijačima savladao Memfis rezultatom 122:116.

Nikola je predvodio Nagetse do pobede sa učinkom od 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Ipak, utisak je malo pokvario veliki broj izgubljenih lopti - imao ih je čak devet na ovom meču Somborac.

U poslednje dve utakmice Nikola je izgubio čak 16 lopti, ali Meloun ima logično objašnjenje za to.

"Broj izgubljenih lopti je bio visok, ali on je imao 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Napali su ga kad god bi okrenuo leđa, ali morate razumeti, Nikola se i dalje vraća iz povrede, kondicija mu je bila izazov. Pustio sam ga da igra celu prvu četvrtinu samo da bih ga "uvodio" u kondiciju kroz utakmicu jer nemamo treninge. On se muški izborio sa svim tim. I njemu i Džamalu je hitno potreban odmor", poručio je Adelman.

Osvrnuo se i na predstojeći Ol-star meč i otkrio da Nikola nije preterano uzbuđen što ide u LA.

"Džamal je zaslužio ovo priznanje, on se muči sa povredama, ali gine na terenu. Srećan sam što će iskusiti Ol-star. S druge strane, mislim da Nikola nije baš toliko uzbuđen što ide tamo", kaže uz osmeh Adelman i dodaje:

"Ali to je velika stvar za nas. Njih dvojica tamo predstavljaju sve ove momke koji su krvarili za njih u prvom delu sezone da bismo bili u vrhu. Nikola tamo predstavlja sve nas".

Istakao je terner Nagetsa da svim igračima treba odmor.

"Ne samo od košarke, nego i jedni od drugih, pa i od mene! To je prirodna stvar. Vratićemo se osveženi. Ponosan sam na Nikolu i ekipu, preživeli smo iscrpljujuć period i dali sebi šansu da uradimo nešto posebno ove godine", poručio je Adelman.