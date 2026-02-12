Slušaj vest

Denver je prethodne noći na svom terenu savladao Memfis rezultatom 122:116, a centralna figura meča bio je Nikola Jokić.

Nikola je zabeležio 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija i tako stigao do 184. tripl-dabla u karijeri, 20. ove sezone.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Bio je u centru pažnje Srbin i pred sam start utakmice.

Naime, per nego što je meč počeo na centru je organizovana mala ceremonija, kako bi se odalo priznanje učesnicima predstojećeg Ol-stara iz redova Nagetsa.

Nikola Jokić i Džamal Marej stali su na centar, ali Somborac nije bio preterano raspoložen za slikanje. Pokušao je u jednom momentu da "pobegne" i nastavi sa svojim ritualima pred meč, ali su ga vratili kako bi napravili još nekoliko fotografija.

Pogledajte kako je to izgledalo:

