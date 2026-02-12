Slušaj vest

Košarkaši Majamija savladali su prethodne noći u gostima Nju Orleans Pelikanse sa 123:111.

Majami, koji je igrao sa samo devet igrača, do pobede je vodio Bem Adebajo sa 27 poena i 14 skokova, Haime Hakez je dodao 23 poena, a Kelel Ver je upisao 16 poena i 12 skokova.

Srpski košarkaš Nikola Jović igrao je 18 minuta i upisao je osam poena. Nikola je šutirao 3/4 iz igre, a obacio je i jednu trojku iz dva pokušaja.

Na drugoj strani istakli su se Zajon Vilijamson sa 25 i Trej Marfi sa 19 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: