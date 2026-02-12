Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći u svojoj "Bol Areni" ekipu Memfisa sa 122:116, a Nikola Jokić nastavio je surovu dominaciju.

Jokić je stigao do novog tripl-dabla, 184. u karijeri, i imao je učinak od 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija za 34 minuta igre.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Ono što je posebno impresivno jeste podatak da je Jokić do jubilarnog 20. tripl-dabla u sezoni stigao pre početka poslednje deonice i to mu je pošlo za rukom 80. put u karijeri. Naime, na pet sekundi pre isteka treće četvrtine Nikola je već imao 19 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Ipak, ima nešto još impresivnije!

Centar Denver Nagetsa postao je prvi igrač u istoriji NBA lige na svetu koji je pre Ol-star pauze u jednoj sezoni uspeo da dostigne sledeće brojke:

1000 poena

475 skokova

400 asistencija

250 pogođenih slobodnih bacanja

75 pogođenih trojki

30 blokada

Uz to, dobro znate da je Džoker propustio čak 16 mečeva zbog povrede, te ovaj poduhvat dodatno dobija na težini! 

Živimo u vremenu Nikole Jokića, najboljeg košarkaša na planeti i definitivno bi trebalo da uživamo dok možemo!

