Velika bura podigla se u javnosti "preko bare" nakon gostovanja nekadašnjeg generalng menadžera iz bejzbola Dejvida Samonsa u popularnom podkastu "Pablo Torre finds out".

Poznati novinar Pablo Tore, koji istraživao malverzacije u Klipersima, zamolio je Samonsa da prokomentariše odluku franšize iz LA da i pored lošijih rezultata da novi višegodišnji ugovor predsedniku košarkaških operacija Lorensu Frenku.

"Stivu Balmeru odgovara Lorens Frenk i verovatno je Frenk taj koji zna "gde su zakopana tela" i kada znaju te prljave stvari, generalni menadžeri lako dobiju nove ugovore. Lojalnost između generalnih menadžera i vlasnika postoji u tom smislu pa čak i kada nema rezultata, on će dobiti novi ugovor", rekao je Dejvid Samson bivši generalni menadžer nekoliko bejzbol ekipa.

"Postoje timovi koji će ostati uz generalnog menadžera i kada gube. I meni se to događalo", dodao je Samson.

Zanimljivo viđenje imao je i saradnik Pabla Torea, bivši GM Finiks Sansa Amin Elhasan.

"Ukoliko ste tuženi i istražuju vas, a ne znate pozadinu priče, teško da bismo rekli da je osoba odgovorna za sve što se dešava nama iza leđa i da zažmurimo na sve to pa da mu damo novi višegodišnji ugovor", kaže Elhasan.

"To je novac za ućutkivanje, za ucenu", dodao je Aamson.

Svoje mišljenje izneo je i novinar Tore.

"Rekao bih da mi je više NBA generalnih menadžera i predsednika košarkaških operacija reklo da oni vide produžetak saradnje sa Lorensom Frenkom kao da ga Stiv Balmer ućutkuje novcem. To su ljudi koji gledaju stvari sa strane. Oni uvek mogu da kažu da su verovali u njega i kada su bili loši i mirni su. Možda Stiv Balmer misli da je Lores Frenk uradio dobru stvar i da će ispasti bezobrazni ukoliko ga ne produže", kaže autor popularnog podkasta.

Podsetimo, sredinom septembra superstar Los Anđeles Klipersa Kavaj Lenard i vlasnik franšize iz LA Stiv Balmer našli su se u žiži skandala, pošto je istraživački novinar Pablo Torea otkrio da je klub uspeo da zaobiđe pravilo o platnom limitu "salary cap" i na prevaru putem sponzorskog ugovora isplati igraču 21 milion dolara.

Prema tvrdnjama novinara Lenard je potpisao sponzorski ugovor vredan čak 28 miliona dolara sa kompanijom "Aspirejšn" koja se bavi sadnjom drveća. Klipersi su ovoj kompaniji uplatili na račun 21 milion dolara, a dve nedelje kasnije "Aspirejšen" je isti iznos prosledio na račun Lenarda.

Ugovor o isplati sredstava potpisao je finansijski direktor Klipersa i veruje se da će upravo on biti krunski dokaz u ovom sločaju, pošto direktno dokazuje malverzaciju Klipersa.

Ugovor kompanije i NBA zvezde trebalo je makar u priči da podrazumeva promovisanje i marketing, međutim, bivši zaposleni u ovoj firmi tvrde da je to bila maska za prikrivanje isplata Lenardu. Sumnju je dodatno produbila činjenica da je pomenuta kompanija bankrotirala u martu ove godine.

"Hteli su da zaobiđu pravila o "seleri kepu" i limitu za plate koji su Klipersi imali. Najveća marketinška isplata u istoriji kompanije, a da nikada nije došla u medije. On nije morao ništa da uradi" otkrio je Tore izjavu jednog izvora.

Šta je "seleri kep"

"Salary cap" ili platni limit, je pravilo u NBA koje ograničava koliko novca franšiza može da potroši na plate svojih igrača u jednoj sezoni. Njegov cilj je da se postigne ravnoteža i konkurentnost mežu ekipama, kako bogatiji klubovi ne bi mogli da otkupe sve najbolje igrače samo zato što imaju više novca od drugih.