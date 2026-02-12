Slušaj vest

Košarkaš Dalasa Kuper Fleg propustiće zbog povrede stopala meč Zvezda u usponu na predstojećem Ol-star vikendu, saopšteno je na zvaničnom sajtu NBA lige.

NBA liga je prenela saopštenje Dalasa da je posle dodatnih pregleda utvrđeno da se Fleg povredio na jučerašnjem meču protiv Finiksa (111:120).

On će zbog povrede da propusti između Dalasa i Los Anđeles Lejkersa.

Utakmica Zvezda u usponu je na programu u noći između petka i subote u Inglvudu.

Fleg je u dosadašnjem delu sezone u NBA prosečno beležio 20,4 poena, 6,6 skokova i 4,1 asistenciju po meču.

