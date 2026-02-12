Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić osmi put u karijeri nastupiće na NBA Ol-staru.

Nije preterano uzbuđen zbog toga, je odmor preko potreban.

Na konferenciji za medije, nakon trijumfa nad Memfisom i novog tripl-dabla, govorio je spektaklu koji nas očekuje u Inglvudu.

Na Ol-star utakmici će pored Jokića igrati još jedan košarkaš Denvera, Džamal Marej.

"On igra kvalitetnu košarku prethodne dve, tri godine. Vratio se iz povrede, dug proces za njega. Uvek je zadovoljstvo deliti teren sa svim tim velikim igračima, najboljim u ligi. On će uživati tamo, za sebe nisam siguran", rekao je Jokić.

Košarkaši Denvera će zbog Ol-star vikenda naredni meč u NBA ligi odigrati tek 20. februara protiv Los Anđeles Klipersa.

"Svi vole koji slobodan dan više, za odmor i oporavak. Svaki takav dan dobro dođe", istakao je Jokić.

On je odgovorio na pitanje da li će biti ozbiljan na Ol-star utakmici.

"Naravno, ja uvek igram jako", nasmejao je Jokić novinare.

Ol-star utakmica je na programu 15. februara u Inglvudu.