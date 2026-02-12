FMP je prvu fazu regionalne ABA lige završio na petom mestu Grupe A sa skorom 6/10 i igraće u plej-autu, u kom takmičenje počinje sa druge pozicije.
PANTERI SE POJAČALI: Marko Radovanović novi košarkaš FMP-a
Srpski košarkaš Marko Radovanović novi je igrač FMP-a, saopštio je danas klub iz Železnika.
FMP - Partizan, 14.12.2025 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
FMP nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 29-godišnjim Radovanovićem, kom će ovo biti treći mandat kao igrač kluba iz Železnika.
Srpski krilni centar je ovu sezonu započeo u Slovanu iz Bratislave, za koji je prosečno beležio 7,5 poena, 5,4 skoka i dve asistencije.
FMP je prvu fazu regionalne ABA lige završio na petom mestu Grupe A sa skorom 6/10 i igraće u plej-autu, u kom takmičenje počinje sa druge pozicije.
Klub iz Železnika će ovog meseca igrati i na završnom turniru Kupa Radivoj Korać, koji će započeti utakmicom četvrtfinala protiv Partizana.
