Srpski košarkaš Marko Radovanović novi je igrač FMP-a, saopštio je danas klub iz Železnika.

FMP nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 29-godišnjim Radovanovićem, kom će ovo biti treći mandat kao igrač kluba iz Železnika.

Srpski krilni centar je ovu sezonu započeo u Slovanu iz Bratislave, za koji je prosečno beležio 7,5 poena, 5,4 skoka i dve asistencije.

FMP je prvu fazu regionalne ABA lige završio na petom mestu Grupe A sa skorom 6/10 i igraće u plej-autu, u kom takmičenje počinje sa druge pozicije.

Klub iz Železnika će ovog meseca igrati i na završnom turniru Kupa Radivoj Korać, koji će započeti utakmicom četvrtfinala protiv Partizana.

