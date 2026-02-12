Konačno...
AU, KAKVA VEST! TOPIĆU DIJAGNOSTIFIKOVALI RAK, VRATIO SE JAČI NEGO IKAD, A VEČERAS BI MOGAO DA DEBITUJE U NBA LIGI! Cela Srbija je ovo jedva čekala...
Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić mogao bi već naredne noći da upiše prve minute u NBA ligi.
Mladi plejmejker našao se u konkurenciji za sastav Oklahome u duelu protiv Milvokija, koji je na programu u petak od 1.30 po srednjoevropskom vremenu.
Topiću je krajem oktobra dijagnostikovan rak testisa, ali se posle uspešnih terapija brzo vratio na teren. Oklahoma ga je potom uputila u razvojnu Dži ligu, gde je nastupao za OKC Blu i pre dva dana učestvovao u pobedi nad Sijuks Fols Skajforsima.
Već narednog dana odigrao je još jedan zapažen meč, pa se sada otvara mogućnost da debituje i za Oklahomu u najjačoj ligi sveta.
Podsetimo, Oklahoma ga je na NBA draftu 2024. godine izabrala kao 12. pika.
