Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić mogao bi već naredne noći da upiše prve minute u NBA ligi.

Mladi plejmejker našao se u konkurenciji za sastav Oklahome u duelu protiv Milvokija, koji je na programu u petak od 1.30 po srednjoevropskom vremenu.

Topiću je krajem oktobra dijagnostikovan rak testisa, ali se posle uspešnih terapija brzo vratio na teren. Oklahoma ga je potom uputila u razvojnu Dži ligu, gde je nastupao za OKC Blu i pre dva dana učestvovao u pobedi nad Sijuks Fols Skajforsima.

Već narednog dana odigrao je još jedan zapažen meč, pa se sada otvara mogućnost da debituje i za Oklahomu u najjačoj ligi sveta.

