Srpski košarkaš je zabeležio prve minute u NBA nekoliko meseci nakon što mu je dijagnostifikovan rak testisa. Nikola Topić je, podsetimo, prvo išao na operaciju, a potom počeo da prima hemoterapiju.

Faza oporavka je prošla veoma dobro, pa je mladi srpski plejmejker najpre zaigrao u razvojnoj ligi, a zatim, na utakmici protiv Milvokija, debitovao u NBA.

"Prošao je kroz hemoterapiju i dug proces koji je iscrpljujući. Vratio se kroz trening, prošao kroz mnoge testove kako bi se utvrdilo da može da napreduje na terenu", rekao je Dejno nakon utakmice i dodao:

Nikola Topić, debi u NBA na utakmici protiv Milvokija

"Ne znam baš svaki detalj, ali polako se vraćao, postepeno ulazio u trening od jedan na jedan, tri na tri i na kraju pet na pet. Tek smo u ranoj fazi njegovog povratka. Biće mu potrebno vreme da bude onaj pravi posle svega kroz šta je prošao. Bio je težak put. Ono što hemoterapija uradi tvom telu je nestvarno, ludo je i šta ti uradi fizički. Taj put povratka je drugačiji za svakoga".

Ovacije za Topića

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je ušao u igru na minut i 55 sekundi do kraja prve četvrtine utakmice protiv Milvokija u kojoj je Oklahoma bila domaćin.

Cela dvorana je ustala na noge i ovacijama pozdravila Topića, koji je pozdravio takav gest.

Nema sumnje da je ovo momenat koji će dobro pamtiti mladi košarkaš.

On je protiv Baksa odigrao 12 minuta i za to vreme postigao dva poena, uz jedan skok i jednu asistenciju.

Oklahoma je poražena rezultatom 110:93, ali je zadržala prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Milvoki je do pobede predvodio Usman Dijeng sa 19 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Najefikasniji u poraženom sastavu je bio Ajzea Džo sa 17 poena.

