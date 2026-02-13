HIT SCENE! DONČIĆ IZAŠAO NA PARKET, A SVI U HALI SU ZBOG NJEGA SLUŠALI POZNATE SRPSKE PESME! Evo šta je ovaj put izabrao Slovenac
Lejkersi su na domaćem terenu lako pobedili Maverikse rezutlatom 124:104, a bila je ovo četvrta uzastopna utakmica koju je Dončić propustio zbog povrede.
Situacija sa njim deluje prilično dobro s obzirom na to da je pred utakmicu protiv nekadašnjeg tima odradio lakši trening.
Luka Dončić je izašao na parket, a to je značilo jednu stvar - srpsku muziku.
Ekipa "Mozzart sporta" je u Los Anđelesu pratila utakmicu Lejkersa protiv Dalasa, a pre početka je zabeležila zanimljive kadrove.
Nakon što se Dončić pojavio na parketu sa razglasa je mogla da se čuje pesma "Ego" od Devita.
Kasnije je zbog Luke promenjen žanr.
U jednom trenutku Dončić je pogodio šut sa pola terena dok se glasno čula pesma "Ja imam nekog, a ti si sam" od Vesne Zmijanac i Slavka Banjca.
Uz istu pesmu su Lukini saigrači i treneri radili sklekove zbog pogotka Slovenca.
Lejkerse je tripl-dabl učinkom do pobede vodio Lebron Džejms sa 28 poena, 12 asistencija i 10 skokova.
U poraženom sastavu su najefikasniji bili Maks Kristi i Nađi Maršal sa 19 poena.
