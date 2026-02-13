Slušaj vest

Lejkersi su na domaćem terenu lako pobedili Maverikse rezutlatom 124:104, a bila je ovo četvrta uzastopna utakmica koju je Dončić propustio zbog povrede.

Situacija sa njim deluje prilično dobro s obzirom na to da je pred utakmicu protiv nekadašnjeg tima odradio lakši trening.

Luka Dončić je izašao na parket, a to je značilo jednu stvar - srpsku muziku.

Ekipa "Mozzart sporta" je u Los Anđelesu pratila utakmicu Lejkersa protiv Dalasa, a pre početka je zabeležila zanimljive kadrove.

Nakon što se Dončić pojavio na parketu sa razglasa je mogla da se čuje pesma "Ego" od Devita.

Kasnije je zbog Luke promenjen žanr.

U jednom trenutku Dončić je pogodio šut sa pola terena dok se glasno čula pesma "Ja imam nekog, a ti si sam" od Vesne Zmijanac i Slavka Banjca.

Uz istu pesmu su Lukini saigrači i treneri radili sklekove zbog pogotka Slovenca.

Lejkerse je tripl-dabl učinkom do pobede vodio Lebron Džejms sa 28 poena, 12 asistencija i 10 skokova.

U poraženom sastavu su najefikasniji bili Maks Kristi i Nađi Maršal sa 19 poena.

