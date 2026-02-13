Slušaj vest

Prvi čovek KSS, Nebojša Čović, gostovao je u emisiji "Kida Show" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Jedna od njih bila je i odnos sa upravom KK Crvena zvezda, kao i praćenje kluba na utakmicama, pošto su mnogi pomislili da se nešto negativno desilo jer Čovića nema u hali.

- Glupost je da sam najuren iz Zvezde. To samo može bolestan čovek da priča - stavio je tačku na ovu temu Čović, pa dodao da je na čelo KSS stigao sa zadatkom da konsoliduje sistem i zadrži Svetislava Pešića na klupi:

- U tome sam i uspeo, da li su napravljeni uspesi posle toga, to je druga tema.

Zatim se osvrnuo i na odnos sa čelnicima crveno-belih.

- Nemam nikakav odnos sa trenutnom upravom. Na Zvezdine utakmice ne idem jer kada sam išao, napadan sam, a niko iz te uprave, koju sam dobrim delom ja doveo, nije izašao da kaže šta je problem. Čak naprotiv. Ali ići ću vrlo skоrо na utakmice Zvezde. Dali su mi karte, velika stvar - dodao je Nebojša Čović.

Govorio je i o velikom broju stranih košarkaša koji nastupaju za Crvenu zvezdu i Partizan.

- Ja nikada nisam bio za taj koncept sa mnogo stranaca. Ako pravimo 15 igrača, onda devet domaćih i šest stranih. Postoje klizanja, ali to je bio moj princip - istakao je on.

