Slušaj vest

Andrej Stojaković polako, ali sigurno gradi svoje ime u Americi.

I dok čitava Srbija čeka odluku sina legendarnog Predraga Stojakovića za koju reprezentaciju će izabrati da igra, on je dao opširan intervju za Mozzart Sport u kom je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Prvo se dotakao Ilinoisa i koledža za koji sada nastupa.

- Ovo je potpuno drugačiji nivo. Neverovatno je, prvi utisak mi je upravo bila trening dvorana. Tretmani, uslovi, dostupnost dvorane 24 sata dnevno... Jeste hladnije, morao sam da se naviknem na to, ali je sjajan osećaj biti ovde. Ljudi su neverovatni ovde, svi treneri su sjajni i pomažu u svakom segmentu igre, pokušavaju da ti ugode na svaki način. Zadovoljstvo je - počeo je priču Stojaković, pa dodao:

- Najvažnije mi je bilo da odem u sredinu koja ima pobedničku kulturu. Stručni štab to naglašava svakog dana. Takođe, mnogo mi je značilo sa kim ću igrati u timu. Posebno sam bio uzbuđen zbog Tomislava i Zvonimira Ivišića. To je bio najveći razlog.

1/10 Vidi galeriju Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Puno igrača sa Balkana nastupa na ovom koledžu, a Andrej Stojaković se dotakao i ove teme.

- Kao braća smo. Neverovatno je. Iako smo odrasli u različitim okolnostima, družimo se i na terenu i van njega. Imamo sjajan odnos. Volim te momke. Do sada je sve bilo odlično i nadam se da ćemo ove godine stvoriti još mnogo lepih uspomena. Mislim da su ostali momci, provodeći vreme sa nama svakog dana, počeli da se prilagođavaju. Posebno David Mirković ima uticaj na to. Donosimo tu energiju, tu 'ludost' na pozitivan način. Postajemo nemilosrdniji u mentalitetu, agresivniji kao tim. Na utakmice izlazimo kao da ništa drugo na svetu ne postoji. To je zaista sjajno.

Govorio je i o treneru Bredu Andervudu

- Trener ima stoički pristup košarci. Čvrst je, zahteva mentalnu i fizičku snagu. Potrebni su mu čvrsti igrači. Smatram da su Balkanci među najtvrđima za rad i da dobro prihvataju trenerske zahteve. Naši visoki igrači su sa Balkana i ne plaše se ničega, što trener veoma ceni. Sve to mnogo znači.

Otkrio je šta mu je otac Predrag Stojaković rekao kada je prelazio u Ilinois.

- Bio je uzbuđen zbog mene, zbog prilike da doživim novo iskustvo i da budem daleko od Kalifornije i roditelja. Svi kod kuće, u Grčkoj i Srbiji, zovu i pitaju kako je. Sjajan je osećaj - istakao je on, a zatim govorio i o tome kakve mu otac savete deli:

- Ukazuje mi i na dobre i na loše strane svake odluke. Na kraju mi dopušta da sam odlučim, voli to i uvek me podržava.

Podelio je i koja je to najveća lekcija koju je dobio od oca.

- Da je važan kvalitet rada, a ne samo količina ili vreme provedeno u treningu. Radna etika je najvažnija.

Dotakao se potom i igrača sa Balkana koji dominiraju u NBA ligi.

- Neverovatan je osećaj imati igrače iz naših zemalja među najboljima na svetu. Ne samo iz naših zemalja, tu je i Deni Avdija koji je ove sezone napravio ogroman iskorak. Videti Janisa, Bogdana, sa kojim sam u povremenom kontaktu, kako uspevaju, daje nam samopouzdanje da i mi jednog dana možemo biti na tom nivou.

1/5 Vidi galeriju Ilinois - Ohajo, Andrej Stojaković Foto: Jason Mowry/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Scott Stuart/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Scott Stuart / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović mu je podelio i jedan važan savet.

- Uvek kaže: 'Šutiraj. Nastavi da šutiraš, bez obzira na rezultat, čak i kad sve promašuješ'. To je jedini način da izađeš iz šuterske krize.

Otkrio je i kako prati evropsku košarku, ali mu je teško da kaže za koga navija.

- Pratim Crvenu zvezdu, Partizan, Olimpijakos, Panatinaikos, sve. Rođen sam u Solunu, gde je PAOK, a PAOK i Partizan su bratski klubovi. Moj otac je igrao za Zvezdu, tako da je situacija komplikovana (smeh). Ipak, pratim sve i navijam za pojedine igrače. Na primer, kada je Kevin Panter otišao u Barselonu, bilo mi je zanimljivo da vidim kako će se tamo uklopiti. Evropska košarka je danas mnogo kvalitetnija. Zbog uspeha Evropljana u NBA ligi, sve više ljudi prati Evroligu, što je sjajno za sport.

Kaže Stojaković da bi voleo da vidi Crvenu zvezdu ili Partizan na fajnal-foru Evrolige.

- Pošto se igra u Atini, mislim da će Olimpijakos i Panatinaikos biti na fajnal-foru. Monako ima veliku šansu, Spanulis radi sjajan posao kao trener. A duboko u sebi voleo bih da četvrto mesto zauzme Zvezda ili Partizan. Bio bih srećan da jedan od ta dva kluba bude tamo. To bi bilo neverovatno - rekao je, između ostalog, Andrej Stojaković, a kompletan intervju čeka vas na portalu Mozzart Sport.

BONUS VIDEO: