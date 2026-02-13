Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, gostovao je u emisiji "Kida Show" i tom prilikom se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Govorio je Čović i o čuvenom košarkaškom agentu, Mišku Ražnatoviću, o kom je rekao sledeće.

- Nemam ništa protiv Miška Ražnatovića, on dobro radi posao menadžera. Nikada nisam dao da menadžeri prave ekipu, ni u FMP, ni u Zvezdi. Ako vam to radi menadžer, šta radi uprava? Čim vas menadžeri hvale, zapitajte se kako radite svoj posao - počeo je priču Čović, pa dodao:

- Ovakav sistem kakav imamo, vodi ka uništenju srpske košarke. Košarka će uvek postojati, ali Srbija uvek očekuje da bude u vrhu košarke, ali to neće biti ovako u ovom sistemu. To se vidi po mlađim selekcijama. Uzeli smo prvenstvo U17 Evrope, sa tom dobrom generacijom gde se mladi Kusturica izdvojio. Vidim kako sada pričaju kako su ga snimili NBA skauti, pa se lepe neka druga imena, a uz ta druga imena uvek ide Mega. U redu, poštujemo sve, napravio si igrače za draft, ali napravio si sebi i pare, ali šta si napravio za državu? Koliko tu mi imamo igrača?

Poznato je da Miško Ražnatović često ima spreman odgovor, te ostaje da se vidi da li će tako biti i ovog puta.

