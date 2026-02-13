Slušaj vest

Posle prve sezone u kojoj je više vremena proveo u rehabilitaciji nego na terenu, oporavljajući se od povrede i operativnog zahvata, mladog srpskog plejmejkera je pred start druge godine u timu sačekao novi, mnogo teži izazov, dijagnostikovan mu je rak testisa.

Javnost je 6. oktobra 2025. saznala da je Nikola Topić podvrgnut operaciji, a krajem istog meseca generalni menadžer Oklahome, Sem Presti, potvrdio je da je reč o raku.

Mladi plejmejker se 9. februara 2026. vratio takmičarskom ritmu nastupom za razvojni tim Oklahome, što je bio njegov prvi meč nakon teške dijagnoze.

Sada je stigao i trenutak koji je čekao – debi u NBA ligi.

Oklahoma je pred svojim navijačima poražena od Milvokija, ali će se taj duel pamtiti po prvim minutima koje je Topić upisao u NBA ligi.

Prve poene u najjačoj ligi na svetu upisao je već na startu druge četvrtine, preciznim šutem sa poludistance.

Nikola je susret okončao sa učinkom od dva poena, jednim uhvaćenim skokom i jednom asistencijom, uz 12 minuta provedenih na parketu.