Konačno se i to desilo... U noći koja je iza nas, svoje prve minute u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu upisao je mladi srpski plejmejker Nikola Topić - naš apsolutni heroj!

Svoju najveću pobedu izborio je daleko od terena. Podsetimo, pre četiri meseca saznao je da boluje od raka testisa, prošao je kroz operaciju i cikluse hemioterapije, a sada se vratio tamo gde mu je i mesto, na NBA parket.

Topić je prvi put kročio na veliku scenu krajem prve četvrtine duela između Oklahome i Milvokija. Na terenu je proveo 12 minuta i za to vreme upisao dva poena, jedan skok i jednu asistenciju, dovoljno da debi ostane upisan zlatnim slovima.

Nakon istorijskog trenutka oglasio se i kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović. Na društvenoj mreži „X“ podelio je snimak Topićevog debija uz simboličnu poruku, emotikon „TOP“ i nastavak „ić“, jasno stavivši do znanja koliko mu znači povratak mladog asa i početak njegove velike NBA priče.