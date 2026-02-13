Slušaj vest

Svoja očekivanja uoči meča izneo je korpulentni centar "kraljevskog kluba" Edi Tavares, koji je istakao da njegov tim očekuje izuzetno težak zadatak.

1/21 Vidi galeriju Real Madrid - Partizan Foto: Printscreen/Instagram/partizanbc, EPA-EFE/Kiko Huesca

Tavares je naglasio je da su utakmice protiv Partizana u Beogradu uvek posebne.

"Uvek je teško igrati protiv Partizana i pred ovim navijačima. Veliko mi je zadovoljstvo da igram ovde, pravi je spektakl. Biće teško, ali daćemo sve od sebe", rekao je Tavares.

Real Madrid ove sezone ima problema na gostovanjima, a upravo je završnica mečeva ono što brine ekipu iz Španije.

"Svaku utakmicu počnemo solidno, ali moramo na isti način i da je privedemo kraju. Moramo ostati fokusirani do kraja, ne smemo da imamo prevelike oscilacije i veliki broj grešaka", poručio je centar Reala.

Poseban motiv za Tavaresa biće i duel pod obručem sa nekadašnjim saigračem Brunom Fernandom.

"Biće zanimljivo. Odličan je igrač i drago mi je što je pronašao svoje mesto i što igra sve bolje. Ipak, moraćemo da uradimo sve kako ne bi igrao dobro protiv nas", dodao je.

Tavareš smatra da stanje na tabeli ne menja značaj ovog susreta.

"Partizan i Real Madrid, to vam je kao Klasiko. Nije važno stanje na tabeli, uvek je teško protiv Partizana. Ovo su legendarni klubovi koji su dugo na najvišem nivou. Srbija je zemlja košarke, ovde sam osvojio Evroligu i ova hala mi uvek budi lepe uspomene. Nije bitno da li su u dobrom ili lošem trenutku, jedan su od najboljih timova", zaključio je Tavares.

Real Madrid trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli sa skorom 16-11, dok je Partizan sa učinkom 9-18 na deobi 18. pozicije.