Pol (40), 12 puta je bio učesnik Ol-star vikenda, a po završetku karijere očekuje se da će biti primljen u Kuću slavnih.

Svoju poslednju skraćenu sezonu proveo je u Los Anđeles Klipersima, koji su ujedno i domaćini ovogodišnjeg Ol-star vikenda, a početkom februara je trejdovan u Toronto.

Kanadski tim je znao da Pol neće zaigrati za njihovu ekipu, pa se postavljalo pitanje da li će iskusni bek sezonu nastaviti u drugom timu.

"Vreme je da budem tu za druge i na druge načine", napisao je Pol na društvenim mrežama.

Prošle godine Pol je rekao da mu teško pada što propušta događaje sa svojom decom.

Pol je četiri puta biran u idealnu petorku NBA lige, a drugi je u istoriji sa 12.552 asistencije i 2.728 ukradenih lopti.

Bio je prvi igrač koji je postigao najmanje 20.000 poena uz najmanje 10.000 asistencija, a kasnije su to uradili Lebron Džejms i Rasel Vestbruk.

Tokom karijere nastupao je za Nju Orleans Hornetse, Kliperse, Hjuston Roketse, Oklahomu, Finiks, Golden stejt i San Antonio.

(Beta)