Košarkaši Spartaka poraženi su u Podgorici od ekipe Studentskog centra sa 77:83 (16:16, 23:21, 12:23, 26:23), u meču prvog kola plej-auta ABA lige.
KIKS SPARTAKA U PODGORICI: Studentski centar slavio u plej-autu ABA lige
Najbolji učinak u subotičkoj ekipi imao je Olivije Henlan sa 22 poena i tri skoka, dok je Igor Drobnjak postigao 16 poena.
U crnogorskom timu bolji od ostalih su bili Matic Rebec i Aleksa Ilić sa po 23 poena. Rebec je u pobedi svog tima upisao i četiri asistencije, a Ilić je zabeležio četiri uhvaćene lopte.
Spartak se nalazi na prvom mestu plej-auta sa osam pobeda i devet poraza (prenose se rezultati iz prve runde), dok je Studentski centar na osmom mestu sa četiri pobede i 13 poraza.
U narednom kolu Spartak dočekuje FMP, a Studentski centar gostuje Megi.
(Beta)
