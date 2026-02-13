Slušaj vest

Najbolji učinak u subotičkoj ekipi imao je Olivije Henlan sa 22 poena i tri skoka, dok je Igor Drobnjak postigao 16 poena.

U crnogorskom timu bolji od ostalih su bili Matic Rebec i Aleksa Ilić sa po 23 poena. Rebec je u pobedi svog tima upisao i četiri asistencije, a Ilić je zabeležio četiri uhvaćene lopte.

Spartak se nalazi na prvom mestu plej-auta sa osam pobeda i devet poraza (prenose se rezultati iz prve runde), dok je Studentski centar na osmom mestu sa četiri pobede i 13 poraza.

U narednom kolu Spartak dočekuje FMP, a Studentski centar gostuje Megi.

(Beta)

