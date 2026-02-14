Slušaj vest

NBA Ol-star vikend počeo je "Rising stars" eksperimentalnim turnirom, ali organizatori ne mogu da se pohvale da su svoju zamisao sproveli u delo na najbolji mogući način.

Tribine su bile prazne, ljubitelje košarke nije zanimalo kako će se klinci boriti za trofej i tek 5.000 ljudi od mogućih 18.300 koliko staje u halu, pratilo je ovaj eksperiment.

Četiri ekipe borile su se za trofej - Tim Vinsa Kartera, Tim Karmela Entonija, Tim Trejsija Mekgrejdija i Tim Ostina Riversa. Na kraju je Tim Vinsa Kartera stigao do pehara, a evo i objašnjenja čitavog eksperimenta.

Takmičenje se sastojalo iz četiri tima sastavljenih od košarkaša iz Razvojne lige (predvodio ih Ostin Rivers), odnosno rukija (prva sezona u NBA ligi) i sofmora (druga sezona u NBA ligi), kojima je pored Kartera i Entonija upravljao još Trejsi Mekgrejdi. Dakle, četiri tima, dva polufinala, koja su se igrala do 40 poena odnosno finale u kojem bi pobednik bio tim koji prvi ubaci 25 poena.

NBA Ol-star "Rising stars" turnir Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Na kraju je slavio Tim Vinsa Kartera, MVP je bio ruki Filadelfije Vi Džej Edžkomb, a evo i sastava svih ekipa i poenterskog učinka igrača:

TIM VINS KARTER (broj poena igrača polufinale + finale)

Matas Buzelis (Čikago) 6+4
Egor Demin (Bruklin) 2+2
Vi Džej Edžkomb (Filadelfija) 17+6
Kišon Džordž (Vašington) 4+2
Derik Kvin (Nju Orleans) 2+2
Džejlen Vels (Memfis) 6+4
Karter Brajan (San Antonio) 4+5

TIM KARMELO ENTONI

Stefon Kesl (San Antonio) 6 + 4
Dilan Harper (San Antonio) 4 + 8
Donovan Klingan (Portland) 9 + 6
Džeremaja Firs (Nju Orleans) 7 + 3
Ejs Bejli (Juta) 5 + 0
Kolin Marej Bojls (Toronto) 0+0
Rid Šepard (Hjuston) 9 + 3

TIM TREJSI MEKGREJDI

Tre Džonson (Vašington) 8
Kon Knepel (Šarlot) 4
Zakari Rizašer (Atlanta) 0
Bob Kerington (Vašington) 2
Kem Spenser (Memfis) 5
Džejlon Tajson (Klivlend) 10
Kelel Vejr (Majami) 7

TIM OSTIN RIVERS

Šon Ist II (Solt Lejk Siti Stars) 2
Ron Harper Džunior (Mejn Seltiks) 0
Džamir Jang (Siuks Fols Skajfors) 3
Jang Hansen (Rip Siti Remiks) 10
Janik Konan Niderhauzer (San Dijego Klipers) 11
Tristen Njuton (Rio Grande Veli Vajpers) 2
Alajdža Martin (Reptors 905) 6

Pogledajte i detalje sa "Rising stars" turnira:

Kurir sport / Mozzart sport

