Glavnu ulogu je dobio Andrija Kuzmanović , a njegov lik se obraća svima koji smatraju da je Partizanova sezona "propala" uzimajući u obzir sve što se dogodilo sa ekipom i rezultate koje ona beleži.

"Momci, jeste li gledali seriju "Otpisani"? Onda znate da je to serija o mladim ljudima koje su svi otpisali i na koje niko više ne računa. Znate, čovek dobije neverovatnu snagu kada shvati da nema šta da izgubi. Ti momci iz "Otpisanih" dišu kao jedan i sve njihove želje su usmerene ka višem cilju. Dakle, oni nas uče da, koliko god je neki problem veliki, postoji i način da se prebrodi. Način mogu da pronađu samo oni koji su dovoljno hrabri da veruju. Zato, kada govorite o ovoj ekipi, trebalo bi da znate jednu stvar - tim koji se drži zajedno najviše daje onda kada više nema šta da izgubi", poruka je lika kog glumi Andrija Kuzmanović.