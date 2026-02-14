Slušaj vest

Društvene mreže i internet sve trpe, pa tako i razne lude informacije u rangu sa naučnom fantastikom.

Tako se pre nekoliko dana pojavio tzv. "brejking", gde Džejms Naneli, od skora košarkaš AEK-a, želi nazad u Partizan!

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Pojedini mediji javljaju da je Džejms Naneli izrazio jaku želju da se vrati u naš klub, Naneli je čak spreman da igra za veoma pristojnu platu od 200.000 - navodi se na jednoj popularnoj "grobarskoj" Instagram stranici.

Džejms Naneli Partizan povratak komentar Foto: Printscreen/Instagram/prtzn.core

Naravno da je Naneli miljama daleko od povratka u Partizan, sa kojim se pre dve godine rastao na ružan način.

On je odmah reagovao i komentarisao ovu objavu, sa dobro poznatim emotikonom gde se i on sam pita o čemu je tačno reč.

Svašta...

