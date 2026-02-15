Partizan i Budućnost biju veliku bitku od 21.00.
biće tesno
EVO GDE MOŽETE GLEDATI PRENOS MEČA IZ ARENE! Partizan dočekuje Budućnost u derbiju!
Košarkaši Partizana od 21.00 dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Budućnosti na startu druge faze ABA lige.
Crno-beli su samo dva dana ranije doživeli dramatičan poraz od Real Madrida u Evroligi.
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real
Prenos ove utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
