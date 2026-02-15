Crvena zvezda od 17.00 dočekuje Igokeu.
NIMALO LAK RIVAL! Crvena zvezda dočekuje Igokeu, evo gde možete gledati prenos utakmice!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Igokeu u dvorani Aleksandar Nikolić od 17.00 na startu druge faze u ABA ligi.
Biće ovo težak meč za Zvezdu posle poraza u Pireju od Olimpijakosa u četvrtak.
Utakmicu između Crvene zvezde i Igokee možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
