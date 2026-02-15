Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Igokeu u dvorani Aleksandar Nikolić od 17.00 na startu druge faze u ABA ligi.

Biće ovo težak meč za Zvezdu posle poraza u Pireju od Olimpijakosa u četvrtak.

Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Utakmicu između Crvene zvezde i Igokee možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.

