Košarkaš Portland Trejlblejzersa Demijan Lilard pobednik je, po treći put u karijeri, u brzom šutiranju trojki na ovogodišnjem NBA ol-staru.

On je pobedio sa 29 poena u finalnoj rundi naspram 27 Devina Bukera i samo 17 rukija Kona Knupela.

Setimo se da je Buker baš kao ruki "zakuvao borbu" protiv "zveri" Stefa Karija i Kleja Tompsona, ali sada Buker nije mogao da nadjača Lilarda.

Imao je sin Melvina Bukera sve u svojim rukama, da je pogodio još jednu šarenu loptu u poslednjoj seriji izborio bi produžetak, a da je pogodio dve pobedio bi.

On je promašio četiri zaredom i završio takmičenje kao drugi.

Do finala nisu ni stigli Norman Pauel (23), Tajris Meksi (17), Bobi Portis (15), Džamal Marej (18) i Donovan Mičel (24).

Knupel je u prvoj rundi imao 27, koliko i Lilard, dok je Buker ubacio 30.

