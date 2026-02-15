Slušaj vest

Najveće zvezde NBA okupile su se u Los Anđelesu, gde se održava jubilarni 75. Ol-star vikend.

I ove godine u centru pažnje su Nikola Jokić i Luka Dončić, koji koriste svaku priliku da se našale jedan sa drugim.

Već pri prvom susretu u svlačionici Nikola je iskoristio priliku da "pecne" svog dobrog prijatelja.

"Kako si se ugojio" dobacio je Jokić Dončiću i srdačno ga zagrlio.

Nakon toga usledio je šou tokom zvaničnog fogografisanja.

Jokić je stajao iz Dončića, pa je rešio da mu lupi jednu "ćušku". Naravno, Luka mu nije ostao dužan...

Opsovao je na srpskom: "Mamu ti j****", a onda pesnicom udario Srbina u nezgodno mesto.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium