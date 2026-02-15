Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić održao je zanimljivu konferenciju za mediju po dolasku u Los Anđeles, gde se ovog vikenda održava najveći košarkaški spektakl na svetu - NBA Ol-star.

Odmah na startu obraćanja novinarima, Jokić je ponosno istakao koliko mu znači to što će predstavljati svoju zamlju na ovom velikom događaju.

Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić

"Super je osećaj predstavljati Srbiju na ovakvom događaju. Ne znam jeste videli dresove, ali ima srpska zastava, to je poseban mali detalj koji mi se dopao. Drago mi je što predstavljam svoj narod, svoju zemlju, grad, porodicu na ovakvom događaju", rekao je Nikola Jokić.

Na pitanje da li je imao priliku da se sretne sa srpskim trenerom Darkom Rajakovićem, koji će predvoditi "Tim sveta", Jokić je odgovorio:

"Stigao sam kasno, video sam Darka, on je bio u šetnji sa Ivom, ženom i detetom. Slučajno smo se sreli, nismo se još videli danas, videćemo se i družiti", otkrio je Nikola.

Osvrnuo se i na Ol-star meč koji ga očekuje u nedelju.

"Igraću kao i svake godine. Svi stariji igrači ovde su budući članovi Kuće slavnih. Verujem da će biti određenog intenziteta, Evropljani će dosta dodavati lopti i zabavljaće se. Stariji će igrači verovatno osvojiti Ol star, dok će treći tim verovatno najviše zakucavati".

Nikola je i ove godine rešio da se zabavi na Ol-staru, pa je tako odmah po dolasku u LA zbijao šale sa svojim dobrim drugarom Lukom Dončićem.